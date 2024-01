Uniklinik Magdeburg Ärzte entfernen 32 Kilogramm schweren Tumor bei junger Frau

Krebs ist offenbar weiterhin die am meisten gefürchtete Krankheit unter den Deutschen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die die Krankenkasse DAK-Gesundheit im Oktober in Hamburg veröffentlichte. 65 Prozent der rund 1000 Befragten gaben an, Angst vor einem bösartigen Tumor zu haben. Damit ging der Wert zwar gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent zurück, belegt aber im Vergleich mit anderen Krankheiten den Spitzenplatz.