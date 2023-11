49-Jährige spricht erste Worte Erstmals gelingt Ärzten Transplantation eines Kehlkopf

Eine 49 Jahre alte Französin hat nach der ersten Kehlkopf-Transplantation in Frankreich erstmals wieder sprechen können. „Meine Töchter hatten mich zuvor nie sprechen gehört“, erklärte sie in einer schriftlichen Botschaft anlässlich der Vorstellung der Operation durch das Ärzteteam am Montag in Lyon. Die Frau, von der nur der Vorname Karine genannt wurde, hatte sich bereits vor zehn Jahren freiwillig für eine solche Operation gemeldet.