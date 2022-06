Neue Forschungsergebnisse : Hunde können Long-Covid-Patienten erschnüffeln

Hannover/Koblenz Wissenschaftler haben ein weiteres Mal die erstaunlichen Fähigkeiten von Hundenasen bewiesen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Hunde nicht nur akut mit Corona infizierte Menschen, sondern auch solche mit Long Covid erkennen können.

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) zeigt in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass Hunde, die zuvor mit Proben von Infizierten trainiert wurden und diese mit hoher Genauigkeit anzeigten, auch Proben von Patienten mit Langzeitsymptomen erkennen, wie die Hochschule mitteilte. Die Hunde riechen demnach nicht die Viren selbst, sondern flüchtige organische Verbindungen, die bei einer Virus-Infektion durch Stoffwechselvorgänge entstehen.

Die Studie, an der auch der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz und die Schule für Diensthundewesen im rheinland-pfälzischen Ulmen beteiligt waren, wurde in der Fachzeitschrift „Frontiers in Medicine“ publiziert.