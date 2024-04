Mädchen klagte über Kopfschmerzen Ärzte entfernen meterlanges Haar aus Gehirn einer Achtjährigen

Ärzte in Kirgisistan haben einem achtjährigen Mädchen eine ein Meter lange Haarlocke aus dem Gehirn entfernt. Das Kind hatte zuvor über Kopfschmerzen geklagt und auf Röntgenaufnahmen des Gehirns sah es so aus, als ob ein Tumor die Ursache dafür sei. Dies hat das Nationale Zentrum für Gesundheit von Müttern und Kindern des Landes mitgeteilt. Die Operation sei einzigartig gewesen, die Ärzte hätten erst nach der Öffnung des Schädels erkennen können, mit was sie es tatsächlich zu tun haben.