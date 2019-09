Kansas : Behörde meldet weiteren Toten nach Nutzung von E-Zigaretten

Foto: dpa/Robert F. Bukaty

New York In den USA hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Zigaretten gegeben. Die Gesundheitsbehörde in Kansas spricht von einer Frau, die älter als 50 Jahre gewesen sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit sind bislang inzwischen sechs auf E-Zigaretten zurückzuführende Todesfälle in den USA bekannt. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge wurden zudem rund 450 mögliche Erkrankungen in 33 Bundesstaaten gemeldet.

Die Behörden warnten alle Nutzer von E-Zigaretten vor dem Gebrauch wegen möglicher Lungenschäden. In Deutschland oder Europa ist bislang kein ähnlicher Anstieg der mysteriösen Fälle bekannt. Die Beschwerden scheinen sich auf Benutzer von E-Zigaretten in den Vereinigten Staaten zu beschränken.



(felt/dpa)