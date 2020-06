Infraschallwellen untersucht : Weitere Studie belegt gesundheitliche Unbedenklichkeit von Windkraftanlagen

Helsinki Immer wieder machen Menschen Infraschallwellen für ihre gesundheitlichen Probleme verantwortlich. Jetzt hat eine weitere Studie gezeigt, dass die von Windkraftanlagen ausgehenden und vom menschlichen Ohr nicht wahrnehmbaren Geräusche im niedrigen Frequenzbereich nicht gesundheitsgefährdend sind.

Die Infraschall-Technik sei nicht "das Element im Turbinengeräusch, das Belästigungen verursacht", hieß es in einer am Montag in Finnland veröffentlichten Studie, die von der Regierung in Auftrag gegeben wurde.