Nicht nur Schutz vor Masern : Ärztepräsident will empfohlene Impfungen zur Pflicht machen

Berlin Frank Ulrich Montgomery will eine umfassende Impfpflicht erreichen. Nicht nur gegen Masern sollten Kinder aus seiner Sicht geimpft sein - sondern auch gegen alle weiteren Krankheiten, gegen die die Ständige Impfkommission einen Schutz empfiehlt.

NRW hat bereits angekündigt, in Kitas eine Impfpflicht für Masern einzuführen. Auch die Bundesregierung bereitet Vorschläge für eine Impfpflicht vor, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Mai vorlegen will. Er hatte sich grundsätzlich für verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen ausgesprochen. Auch die SPD unterstützt das. Masern sind hochansteckend und können in seltenen Fällen auch tödlich verlaufen.