„Es gibt keinen Beweis für die Wirksamkeit“ Medizinprodukt Healy wird mit falschen Versprechen beworben

Die Verbraucherzentrale NRW hat deshalb bereits einen Verkäufer abgemahnt. Doch da Healy über ein Multi-Level-Marketing-System verkauft werde, sei das nicht sonderlich wirksam, heißt es. Multi-Level-Marketing bedeutet in dem Fall, dass die selbstständigen Verkäufer ihre Produkte nicht nur direkt an ihre Kunden vertreiben wollen, sondern sie auch noch dazu anhalten, ebenfalls Vertriebspartner zu werden. Das führt wiederum dazu, dass sie zusätzlich eine Provision erhalten – das heißt: es lohnt sich für sie, andere anzuwerben. „Inzwischen sind noch ganz viele andere Menschen bei Instagram und Co. auf den Zug aufgesprungen und bewerben dieses Produkt – da kommen wir mit den Abmahnungen kaum hinterher“, sagt Juristin Punsmann. Das Unternehmen Healy International selbst hätten die Verbraucherschützer nicht kontaktiert; die Hinweise auf der Internetseite, dass Healy nicht von der Wissenschaft anerkannt und seine Wirksamkeit nicht bestätigt sei, seien aus ihrer Sicht ausreichend. „Allerdings ist uns nicht klar, inwiefern die Firma in die Werbeversprechen der Verkäuferinnen und Verkäufer involviert ist“, so Punsmann. Bei einem anderen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln habe sich beispielsweise herausgestellt, dass er seinen Verkäuferinnen und Verkäufern eine Liste mit Werbeversprechen vorgelegt habe, die sie auf Instagram und Co. verbreiten sollten – ohne, dass die Firma selbst damit in Erscheinung getreten wäre. Es sei also theoretisch möglich, dass Healy International ebenfalls so vorgehe. Aber dafür gebe es keinerlei Beweise.