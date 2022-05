Insgesamt nun sieben Fälle bestätigt : Großbritannien meldet vier weitere Fälle von Affenpocken

Blutproben in einem Labor (Symbolbild). Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

London In Großbritannien sind vier weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. Wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte, besteht kein bekannter Zusammenhang mit den anderen Fällen, die kürzlich entdeckt wurden. Insgesamt steigt die Zahl der Fälle damit auf sieben.

Betroffen sind demnach vier Männer, die sich in London angesteckt hatten. Die UK Health Security Agency erläuterte, dass es sich in allen vier Fällen um Männer handle, die sexuellen Kontakt mit anderen Männern hatten. Reisen in Länder, wo die Krankheit endemisch sei, habe es keine gegeben. Ein Zusammenhang zwischen den vier Infektionen werde noch ermittelt. Es handle sich um die westafrikanische Variante, die milder verlaufe als die zentralafrikanische.