Psychotherapie, Neugeborenen-Screening und Check-up : Ab 1. Oktober übernehmen Krankenkassen mehr Leistungen

Berlin Ab dem 1. Oktober gibt es neue Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Profitieren können werdende Eltern, Menschen mit psychischen Problemen und alle ab einem Alter von 35 Jahren. Wir haben die Neuerungen zusammengestellt.

Mehr Tests beim Neugeborenen-Screening und Gesundheits-Check-up sowie ein neues Angebot in der Psychotherapie: Diese Leistungen stehen gesetzlich Krankenversicherten ab 1. Oktober zu, teilt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken mit. Die Details:

Für die Untersuchung werden dem Baby meist aus der Ferse einige Blut-Tropfen entnommen. Idealerweise erfolgt die Entnahme zwischen der 36. und 72. Lebensstunde, also anderthalb bis drei Tage nach Geburt. Die Teilnahme an dem Screening ist freiwillig.

Ursächlich für die Sichelzellkrankheit, an der jedes Jahr rund 150 Kinder in Deutschland erkranken, ist ein angeborener Gendefekt. Er sorgt dafür, dass sich die roten Blutkörperchen verkrümmen und eine Sichelform annehmen. Ohne eine frühzeitige Blutuntersuchung wird die Krankheit laut G-BA oft erst nach Monaten oder Jahren erkannt. Kurz nach der Geburt entdeckt und sorgfältig überwacht und behandelt, könnten Komplikationen sowie „akute Organkrisen“ in Folge der Erkrankung vermieden werden.