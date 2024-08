MRSA-Forschung Wie der Bücherskorpion im Kampf gegen Krankenhauskeime hilft

Das Gift des Bücherskorpions (Chelifer cancroides) enthält Moleküle, die gegen sogenannte Krankenhauskeime wirken. Dies hätten Forscher aus Hessen herausgefunden, die erstmals das Gift des Mitglieds der Familie der Pseudoskorpione umfassend charakterisierten, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main am Dienstag mit. Die Ergebnisse könnten helfen, schwer zu behandelnde Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Bis zu einem möglichen pharmakologischen Einsatz müssten jedoch zahlreiche Hürden überwunden werden.