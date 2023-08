Sympathie für die Bankräuber Geiseldrama vor 50 Jahren prägte Begriff Stockholm-Syndrom

„Runter auf den Boden!“, schrie Jan-Erik Olsson, als er am 23. August 1973 die Kreditbanken in Stockholm überfiel. So begann das sechstägige Geiseldrama, das den Begriff Stockholm-Syndrom prägte - das psychologische Phänomen, dass Opfer eine emotionale Bindung zu ihren Kidnappern entwickeln. Mit einer Maschinenpistole bewaffnet brachte Olsson vier Angestellte in seine Gewalt, drei Frauen und einen Mann.