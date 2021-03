Ständig müde : Warum die Frühlingsgefühle nicht jeden beglücken

Frisch, frei und frühlingsfit fühlen sich die Einen. Die Anderen sind schlapp, schläfrig und schon wieder müde. Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs aber auch des großen Gähnens.

Was ist Frühjahrsmüdigkeit?

Wann tritt Frühjahrsmüdigkeit auf?

Der "Gute-Laune"-Botenstoff Serotonin sorgt an den längeren und helleren Frühlingstagen für mehr Vitalität. Der menschliche Körper erneuert sich wie die Natur auch. Der Körper macht sozusagen Frühjahrsputz von innen. Andererseits sorgt das "Winterhormon" Melatonin für Schläfrigkeit. "Dieses Hormon sollte im Frühjahr eigentlich weniger produziert werden, doch der Körper stellt sich nur langsam um, und das geht bei vielen Menschen an die Reserven", erläutert Meiners.

Wie lange dauert die Frühjahrsmüdigkeit?

Ist Frühjahrsmüdigkeit eine Krankheit?

"Frühjahrsmüdigkeit ist allerdings keine Krankheit", betont Meiners, "eher eine Befindlichkeitsstörung". Deshalb geht man am besten mit natürlich Mitteln gegen sie vor. Der DAK-Experte empfiehlt viel Bewegung an der frischen Luft und helle Farben, weil sie die Serotonin-Produktion ankurbeln. Auch tun dem Körper jetzt sanfte ausdauernde Sportarten gut. Radfahren, Walking und Spaziergänge regen den Kreislauf an und verscheuchen die Müdigkeit. Wichtig ist nach Darstellung von Meiners auch, den Vitaminhaushalt in Ordnung zu bringen: Leichtes und vitaminreiches Essen und reichlich trinken - das bringt den Stoffwechsel in Schwung.