Erster Todesfall Was wir über Alaskapocken wissen – und was nicht

Dieser Mann, dessen Alter unbekannt war, litt an Krebs und musste Medikamente nehmen, die sein Immunsystem schwächten. Er lebte in einer abgeschiedenen Gegend. Den genauen Verlauf seiner Erkrankung haben die Behörden in einem Bulletin erfasst. Er hatte im September zunächst rote Bläschen in seiner rechten Achselhöhle bemerkt. Er war laut Bericht mehrmals bei seinem Hausarzt und in der örtlichen Notaufnahme. Doch trotz Antibiotikatherapie verschlechterte sich sein Zustand weiter. Im November wurde er schließlich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Wunde unter seinem Arm verheilte nicht. Unterernährung, akutes Nierenversagen und Atemstillstand führten schließlich Ende Januar zu seinem Tod.