Pläne von Lauterbach Fragen und Antworten zur elektronischen Patientenakte

Warum kommt die elektronische Patientenakte erst jetzt? Wo liegt das Problem?

Die Grundlagen für die elektronische Patientenakte wurden schon vor 20 Jahren gelegt. Doch seitdem ist so gut wie nichts passiert. Mittlerweile gibt es die elektronische Patientenakte zwar, seit Januar 2021 als freiwilliges Angebot. 74 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland könnten davon Gebrauch machen, nur etwa ein Prozent tun das aber auch. Ein weiteres Problem: Unternehmen und Wissenschaftler in Deutschland können nicht auf Gesundheitsdaten zugreifen, um Forschung zu betreiben. Damit steht Deutschland hinter anderen Industrienationen zurück und droht als Standort immer uninteressanter zu werden.