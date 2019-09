Zahl steigt auf 530 : Weitere Krankheitsfälle nach E-Zigaretten-Nutzung in USA

Washington Die Krankheitsfälle nach dem Konsum von E-Zigaretten in den USA mehren sich. Aus 38 Staaten und einem US-Territorium sind mittlerweile 530 bestätigte und mutmaßliche Fälle von Atemwegserkrankungen gemeldet worden.

Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstagabend mit. Vor einer Woche waren es noch 380. In dieser Woche sei zudem in einem Krankenhaus in St. Louis im Staat Missouri ein 40-jähriger Mann gestorben. Es handelt sich damit um den achten Todesfall, der auf die Verwendung von E-Zigaretten zurückgeführt wird.