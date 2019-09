Unter bestimmten Umständen : Bluttests auf Downsyndrom werden bald von Kassen bezahlt

Berlin Werdende Mütter in Deutschland können künftig vermutlich leichter mit einem vorgeburtlichen Bluttest feststellen, ob ihr Kind das Down-Syndrom oder eine andere Chromosomen-Veränderung hat.

Wie der "Spiegel" am Freitag vorab berichtete, wollen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Test in bestimmten Fällen übernehmen. Die Mitglieder des zuständigen Gemeinsamen Bundesausschusses von Krankenkassen, Ärzten, Kliniken und Patientenvertretern seien sich einig, dass Barmer, AOK und Co. den Test bezahlen - allerdings nicht als Regelleistung, sondern nur, wenn es besondere Risiken oder Auffälligkeiten in der Schwangerschaft gibt.