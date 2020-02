102 Bundesbürger sind aus dem Coronavirus-Gebiet im chinesischen Wuhan ausgeflogen worden und am 1. Februar 2020 in Frankfurt gelandet. Nachhause dürfen sie aber leider noch nicht. Sie müssen eine 14-tägige Quarantäne in einer Bundeswehrkaserne hinter sich bringen. Im Folgenden sehen Sie Bilder aus der Einrichtung in Germersheim.

Ein Doppelbett steht in einem der Zimmer für die Betroffenen.