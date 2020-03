Corona-Krise : Gerüchte zu Schäden durch Ibuprofen bei Infizierten sind Falschmeldungen

Eine Auswahl an Schmerzmitteln (Symbolbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Paris/Hamburg/Wien Ibuprofen oder doch lieber Paracetamol? Oder gleich Aspirin? Ratschläge und Gerüchte zum Einfluss bestimmter Medikamente auf eine Coronavirus-Infektion sorgen derzeit für Verunsicherung. Viele dieser Meldungen sind falsch.

Bei Whatsapp und in anderen sozialen Medien verbreitet sich aktuell ein Kettenbrief, der von der Einnahme des Schmerzmittels Ibuprofen abrät. Eine Frauenstimme behauptet in einer Sprachnachricht bei Whatsapp beispielsweise, Ärzte der Uniklinik Wien hätten herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem häufig genutzten Mittel und schweren Krankheitsverläufen gebe. „Diese Meldung ist falsch und entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage“, sagt der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis. Auch die Uniklinik Wien meldete sich per Twitter, dass es sich bei dem Kettenbrief um Fakenews handele.