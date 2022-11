Entscheidung des Bundessozialgerichtes : Hohe Anforderungen für Cannabis auf Rezept nötig

Kassel Schwer kranke Patienten können Cannabis auf Rezept von einem Arzt nur unter strengen Anforderungen verschrieben bekommen. Zwar ist die Verschreibung auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung möglich - alelrdings nur, wenn sich eine schwere Erkrankung von Patienten deutlich von durchschnittlichen Erkrankungen abhebt.

So urteilte am Donnerstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Der behandelnde Arzt dürfe die Cannabis-Krankenbehandlung nur genehmigen, wenn er hierzu eine „besonders sorgfältige und umfassende Einschätzung abgegeben“ und auch eine Suchtmittelabhängigkeit in den Blick genommen hat, forderten die Richter. (AZ: B 1 KR 21/21 R)