Blutgruppen – Die fünf wichtigsten Fragen

Wie erfahre ich meine Blutgruppe?

Die Blutgruppe wird nicht zwingend in den Mutterpass oder Impfpass eingetragen. Oftmals sind sie in Krankenakten zu finden. In jedem Fall steht sie im Blutspendeausweis. Feststellen lassen kann man seine Blutgruppe beim Hausarzt oder mit einem Selbsttest. Schnelltests, mit denen dies möglich ist, erhält man in der Apotheke.