Am 6. Juli ist Weltkusstag : Heilendes Küssen

Düsseldorf Heiße Wangen und Herzklopfen, Kribbeln im Bauch – das Küssen löst sonderbare Effekte aus. Es kann Stress abbauen, aber auch Viren übertragen. Varianten gibt es viele. Aber ob als Handkuss oder bayerisches Bussi - fast alle tun es gern.

Aber auf den ersten Blick gibt es auch gute Gründe gegen das Küssen. Immerhin werden beim Küssen intensiv Bakterien ausgetauscht. Mehrere Tausend an der Zahl, die sich ungehemmt vermischen können.Das macht aber nicht krank, sondern stärkt das Immunsystem, durch eine Art natürliche Impfreaktion. Krank hingegen machen Viren. Gerade im Herbst, wenn Erkältungen Saison haben, schieben sich Pärchen den Schnupfen gerne hin und her.

Aber selbst die Gesundheit der Zähne kann durchs Küssen in Gefahr geraten. 70 Prozent aller Deutschen zwischen 35 und 44 Jahren leiden an chronischer Zahnfleischentzündung. Zahnärzte gehen davon aus, dass sich Partner beim küssen mit sowohl mit Karies als auch mit Paradontose anstecken können. Wer also nicht weiss, wieso Zähne und Zahnfleisch einfach nicht gesunden wollen, kann getrost seinen Partner zum Arzt schicken. Hier könnte der Ursprung liegen.

Doch leichte Nebenwirkungen gibt es bei jeder Medizin. Deshalb sind Neurologen und Psychologen letztlich trotzdem davon überzeugt: So wie Lachen gesund ist, tun auch Küsse gut. Denn in beiden Fällen werden positive Hormone ausgeschüttet. Und da ein glücklicher Mensch auch ein gesunder Mensch ist, kann das Küssen ohne Zweifel als heilsam bezeichnet werden.

Zudem wird die Ausschüttung von körpereigenen Endorphinen, den natürlichen Opiaten des Körpers, stimuliert. Wer intensiv küsst, gerät also blitzschnell in ein Glückshormon-Hoch. Gleichzeitig setzen die Nebennieren Adrenalin frei, wodurch Aufregung und Stoffwechsel angeregt werden. Darüber hinaus bildet die Bauchspeicheldrüse Insulin und das Immunsystem schickt mehr Abwehrzellen ins Blut, die unerwünschte Abbauprodukte des Stoffwechsels unschädlich machen. Kein Wunder also, dass so Viele beim Küssen ein Feuerwerks im Körper spüren.