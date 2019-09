Alarm auf Philippinen : Erster Polio-Ausbruch seit 19 Jahren

Manila Eigentlich galt Polio auf den Philippinen als ausgerottet. Jetzt, nach 19 Jahren, ist die gefährliche Infektionskrankheit zurück. Die Behörden rufen zu Massenimpfungen auf.

Das Gesundheitsministerium in Manila spricht von einem "Polioausbruch", nachdem in Lanao del Sur bei einem dreijährigen Mädchen die Krankheit diagnostiziert und in den Abwässern von Manila und Davao das Polio-Virus nachgewiesen wurde, wie philippinische Medien berichteten.

Die Philippinen sind in diesem Jahr von mehreren massiven Ausbrüchen von Infektionskrankheiten betroffen. Mehr als 900 Menschen sind in den ersten sieben Monaten bereits an dem von Moskitos übertragenen Denguefieber gestorben. Das sind doppelt so viele wie 2018. Mehr als 210.000 Menschen sind an Dengue erkrankt.