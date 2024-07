Neue Welle durch Reiserückkehrer erwartet Wer sich ab August gegen Corona impfen lassen sollte

Wie gut ist der Stoff angepasst? In Europa ist ein Vakzin zugelassen, das auf JN.1 angepasst ist. „Es bleibt abzuwarten, ob in den USA in den nächsten Wochen ein Impfstoff eingesetzt werden kann, der an KP.2 angepasst ist. Eine Empfehlung dazu gab es von den verantwortlichen Experten in den USA vor einigen Wochen“, so Preis. Da das Virus ständig weiter mutiere, werde auch ein an KP.2 angepasster Impfstoff keine wesentlichen Vorteile gegenüber dem an JN.1 angepassten haben. Wegen der Mutationsgeschwindigkeit werde man immer der aktuell dominierenden Variante hinterherlaufen. Dennoch sei es wichtig, den Schutz regelmäßig zu erneuern.