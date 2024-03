Ärzte sind sauer Neue Pannen beim E-Rezept – und das meist morgens

Wenige Tag zuvor hatte es bereits eine bundesweite Störung gegeben. Die Ursache habe in einem zentralen Dienst gelegen, der zum Verantwortungsbereich der Arvato Systems gehöre, so die Gematik. Die Folge: Am 14. Februar konnten E-Rezepte von 10 bis 11 Uhr weder von Praxen ausgestellt noch in Apotheken eingelöst werden, so die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein. Leider habe die Gematik ihre Meldung erst gut eine Stunde später veröffentlicht, was für unnötige Irritationen gesorgt habe. Die Praxen griffen auf rosa Papierrezepte zurück. „Wir mussten Patienten wegen ihres Rezepts entweder vertrösten oder alt hergebracht die Rezepte ausdrucken“, sagte damals Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein. „So etwas ist natürlich zur Infektionshochzeit für die Praxen eine zusätzliche, ärgerliche Belastung.“