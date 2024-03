Ärzte sind sauer Neue Pannen beim E-Rezept – und das meist morgens

Das elektronische Rezept bereitet Praxen, Apotheken und Patienten neuen Ärger. „Zurzeit kommt es wiederkehrend zu technischen Beeinträchtigungen beim Anbieter Medisign. Als Folge kann es sowohl zu Problemen beim Erstellen in der Praxis und Einlösen in der Apotheke von E-Rezepten kommen“, räumte die Gematik am 12. März ein. Sie ist die zentrale IT-Gesellschaft im Gesundheitswesen. Es gebe auch Probleme beim Einlesen von Daten der elektronischen Gesundheitskarten. „Aktuell treten die Probleme insbesondere in den Morgenstunden zwischen acht und neun Uhr Uhr auf.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte das E-Rezept im August als Teil einer digitalen „Aufholjagd“ gefeiert. Tatsächlich aber kommt es aus verschiedenen Gründen immer wieder zu Pannen und Ausfällen.