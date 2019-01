Therapie der Vorsteherdrüse: Kügelchen für die Prostata

Düsseldorf Die gutartige Vergrößerung ihrer Vorsteherdrüse plagt viele Männer über 60. Trickreiche Verfahren können Abhilfe schaffen: Sie lassen die Drüse schrumpfen.

Reisen durch Gefäße – das ist ein Kernfeld der interventionellen Medizin. Kardiologen dehnen mit Kathetersystemen Engstellen in Herzkranzgefäßen auf oder korrigieren Rhythmusstörungen. Gefäßexperten versorgen Aussackungen (Aneurysmen) der Hauptschlagader. Und auch die Radiologen, von denen häufig behauptet wird, sie würden nur Bilder vom Patienten machen, sind täglich in Blutgefäßen unterwegs. Wenn bei Vorhofflimmern ein Embolus ins Gehirn wandert, können sie ihn herausfischen.

Die Beseitigung von Engstellen ist also ein Hauptbereich dieser minimalinvasiven Heilkunst. Um so überraschender mag es anmuten, dass Medizin eine Enge manchmal absichtlich herbeiführt. Wozu das gut sein kann, sieht man zuweilen im Bereich der Frauenheilkunde – wenn etwa eine Frau an gutartigen Geschwülsten in der Gebärmutter leidet, was nicht nur dem Kinderwunsch abträglich ist, sondern auch zu einer Blutarmut führen kann. Ein interventioneller Radiologe kann solche Myome vom Blutzufluss abkoppeln und regelrecht aushungern: Ebenfalls über ein Kathetersystem bahnt er sich einen Weg zu den blutversorgenden Gefäßen dieser Myome und spritzt Kunststoff-Kügelchen hinein, die den Strom stauen und zum Versiegen bringen. Dann ist wortwörtlich Schicht im Schacht, die Myome trocknen aus. Dieses Verfahren nennt man Embolisation.