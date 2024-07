Sorge vor neuer Pandemie Wie gefährlich wird die Vogelgrippe für Menschen?

Ja. „Der in den USA bei Rindern gefundene Stamm ist in Europa noch nicht nachgewiesen worden, obwohl das FLI bereits Screeninguntersuchungen durchführt“, betont Jan-Malte Wichern von der Landwirtschaftskammer NRW. Doch das kann sich ändern: „Die wahrscheinlichsten Einschleppungswege für das amerikanische H5N1-Virus nach Deutschland sind der Handel mit Rindern und kontaminierten Rinderprodukten aus Betrieben in den USA“, warnt das FLI. In Finnland wurden bereits im August vorsorglich Tausende Füchse und Nerze getötet.