Unterschätzte Gesundheitsgefahr Gesundheitsexperten fordern striktere Grenzwerte für Feinstaub

Um diese Auswirkungen zu begrenzen, gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig Luftqualitätsleitlinien heraus. Doch die sehen im Vergleich zu den EU-Bestimmungen deutlich striktere Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffoxid vor. Zuletzt hat die WHO einen Jahresmittelgrenzwert für gesundheitsschädlichen Feinstaub von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter empfohlen. Die aktuell gültigen Grenzwerte in der EU belaufen sich aber auf 25 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter. „Mit den jetzt gültigen Grenzwerten in Deutschland ist unsere Gesundheit nur sehr unzureichend geschützt“, kritisierte Anne Stauffer, stellvertretende Geschäftsführerin bei HEAL. Die Grenzwerte für Luftschadstoffe sollen deshalb stärker an diese Empfehlungen angeglichen werden.