Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen Neue Coronawelle erreicht NRW – Kliniken können Maskenpflicht erlassen

Auch ein anderes Virus macht Sorgen: In den USA ist laut Gesundheitsbehörden erstmals ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, ohne dass er zuvor Kontakt zu infizierten Tieren hatte. Der Erwachsene, der eine Vorerkrankung hat, wurde in ein Krankenhaus in Missouri eingewiesen. „Noch droht für Menschen keine konkrete Gefahr durch das Vogelgrippevirus H5N1“, sagt Thomas Preis. „Aktuell sieht es so aus, dass antivirale Medikamente, die man bei herkömmlichen Influenza-Infektionen erfolgreich einsetzt, auch bei einer Vogelgrippe-Infektion wirksam sind.“ In Deutschland hat sich auch noch kein Mensch mit Vogelgrippe infiziert. Man wisse nicht, ob sich das Virus so verändere, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar werde - „eine weitere Pandemie könnte dann die Gesundheit weltweit gefährden“, so Preis.