Vogelgrippe: US-Bürger ohne Kontakt zu kranken Tieren infiziert Coronawelle in NRW - Kliniken können Maskenpflicht erlassen

Kaum ist die Ferienzeit vorbei, nehmen Corona- und Erkältungs-Erkrankungen zu. „Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen ist im Vergleich zur Vorwoche nochmals gestiegen“, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes (RKI). „Die Aktivität lag in den letzten Wochen auf einem höheren Niveau als sonst um diese Jahreszeit.“ Danach leiden bundesweit 4,6 Millionen Menschen an akuten Atemwegserkrankungen - meist ausgelöst durch Corona- oder Rhinoviren. In Bevölkerung und Praxen deute sich ein erneuter Anstieg der Corona-Aktivität an, so das RKI. Das zeigt sich auch in NRW: 13 der 17 Klärwerke, die zuletzt dem Landeszentrum Daten übermittelten, melden leicht oder gar stark steigende Coronavirus-Last im Abwasser, darunter die Werke Düsseldorf, Bonn, Aachen und Dortmund.