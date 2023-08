Steigende Zahlen in USA, Asien, Europa Besteht bei der neuen Coronavariante „Eris“ doch wieder Grund zur Sorge?

Eris ist eine neue Mutation des Omikron-Stammes des Coronavirus Sars-CoV-2. Der Erreger ist somit nicht grundlegend anders aufgebaut als seine Vorgänger-Varianten. Aber der neue Subtyp besitzt eine zusätzliche Mutation (genannt F456L) am Spike-Protein, mit dem das Virus in seine Wirtszelle eindringt. Solche Fluchtmutationen hatten bereits andere Sars-Cov-2-Varianten. Trotzdem könnte sie EG.5 ein Stückchen infektiöser machen als seine Vorgänger, denn: Dieser kleine neuerworbene Unterschied am Spikeprotein könnte dazu führen, dass EG.5 eine bereits erworbene Immunität in unserem Körper, etwa von einer früheren Covid-Infektion oder -Impfung, umgehen kann. Der Virologe und Wissenschaftler Stuart Turville von der University of New South Wales in Sydney (Australien) bezeichnete die Variante EG.5 in einem australischen Nachrichtenportal als „ein bisschen schlüpfriger und ausweichender für bereits vorhandene Antikörper“.