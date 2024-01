Nackenschmerzen Der Schmerz zieht auch in junge Hälse

Es knirscht, zieht, drückt und zwiebelt in Deutschlands Nacken. In einer Bestandsaufnahme des Robert-Koch-Instituts (RKI) erklären 45 Prozent der Erwachsenen, im Laufe des vorangegangenen Jahres unter Nackenschmerzen gelitten zu haben. Bei einem Viertel waren sie „stark“, und in 6,4 Prozent der Fälle wurden sie sogar als „sehr stark“ empfunden, dass man also beispielsweise nicht mehr den Blick vom PC-Monitor wenden konnte, ohne dabei den ganzen Oberkörper drehen zu müssen.