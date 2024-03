Schmerzen nach dem Sport Was tun bei Muskelkater?

Die physiologische Erklärung für ihn lautete lange Zeit, dass bei intensivem Sport viel Milchsäure anfällt, die dann die Schmerzrezeptoren reizt. Diese Theorie gilt mittlerweile als widerlegt. Die eigentliche Ursache des Muskelkaters liegt vielmehr in mikroskopischen Schädigungen innerhalb der Muskelfasern. „Es handelt sich dabei aber nicht, wie gerne behauptet wird, um Fasereinrisse“, betont Moser. „Sondern um Schädigungen an den Strukturen innerhalb der Faser, die schließlich zu einer Entzündung führen.“ Diese Veränderungen erklären auch den typischen Zeitverlauf der Muskelkater-Beschwerden. Denn die zeigen sich erst zwölf bis 24 Stunden nach der Sportaktion, um nach etwa 36 Stunden einen Höhepunkt zu erreichen. Der Muskelkater ist also ein Spätzünder. Der Grund: Die Schmerzrezeptoren sitzen am Faserrand, wo sie eine gewisse Zeit warten müssen, bis die „Unfallnachricht“ aus dem Faserinnern – vor allem in Gestalt von Entzündungsbotenstoffen – bei ihnen angekommen ist.