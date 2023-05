Neue Studie zu Moskitostichen Mit Kokos und Mandelmilch gegen Mücken

Die Ergebnisse waren ebenso eindeutig wie überraschend: Erstens verstärken die Seifen offenbar die natürliche Anziehungskraft auf Mücken. Sie wurde also keineswegs „weggewaschen“. Zweitens: Der Naturstoff Limonen, der normalerweise als Mücken-Repellent wirkt, verliert durch manches Waschmittel seine abschreckende Wirkung. Obwohl er in allen vier Seifen enthalten war, erhöhten drei davon nämlich die Anziehungskraft auf die Mücken. Vier Chemikalien wirkten demnach anlockend: der synthetische Duftstoff Lilial, das holzig-blumig riechende Alpha-Isomethyl-Ionon, der Ananas-Duftstoff Allyl-Heptanoat und das in vielen Parfums verwendete 4-tert-Butylcyclohexyl-Acetat.