Weltweite Notlage ausgerufen Mpox – was man zu Ansteckung, Behandlung und Schutz wissen muss

In der Demokratischen Republik Kongo ist eine Mutation aufgetreten, die zur Gruppe „Klade I“ gezählt wird. Hier sei der Anteil tödlich verlaufender Fälle im Vergleich zum internationalen Ausbruchsgeschehen mit „Klade IIb“ höher, so das RKI. Die Experten betonen aber auch: „In Deutschland wurden im Ausbruchsgeschehen seit Mai 2022 bislang nur Infektionen mit Klade IIb berichtet, keine mit Klade I.“ Aktuell bereitet den Experten die Untervariante Klade 1b Sorgen, die erstmals im Kongo entdeckt wurde. Die WHO sorgt sich, dass Klade 1b ansteckender und tödlicher sei als vorherige Varianten. Außerdem könne sie von Mensch zu Mensch übertragen werden. Dies ist auch der Grund, warum die WHO nun den Notfallausschuss einberufen hat und aktuell berät, die höchste Alarmstufe für eine globale Gesundheitskrise auszurufen.