Tipps für besseres Schlafen Warum Stars sich nachts den Mund zukleben

Raffiniert ist aber ein anderer Faktor. Es ist bekannt, dass in den Nasennebenhöhlen Stickstoffmonoxid (NO) produziert und dann über die Atemluft aufgenommen wird, vor allem bei Nasenatmung. Dies senkt den Gefäßwiderstand in der Lunge, senkt den Blutdruck und verbessert die Sauerstoffaufnahme. Die erhöhte NO-Produktion in den Nasennebenhöhlen stellt überdies einen trickreichen Abwehrmechanismus des Körpers gegen Bakterien und Viren dar.