Im Job und zu Hause Mindful Self Leadership: Wie Achtsamkeit uns stärker macht

In einem letzten Schritt gehe es darum, Achtsamkeit neben der täglichen Praxis auch vermehrt in die allgemeine Lebensführung zu integrieren. Ähnlich wie im Sport gilt: Wer regelmäßig trainiert und Erfolge sehen will, wird auch verstärkt auf andere Faktoren wie eine gesunde Ernährung und einen guten Schlafrhythmus achten.