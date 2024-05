Nach Kontakt mit Milchkühen Zweiter Patient mit Vogelgrippe in den USA infiziert

In den USA ist zum zweiten Mal eine Infektion mit dem Vogelgrippevirus bei einem Menschen nachgewisen worden. Der Patient hatte zuvor Kontakt mit Milchkühen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte am Mittwoch mit, der Betroffene arbeite in einem Milchviehbetrieb im nördlichen US-Bundesstaat Michigan, in dem das H5N1-Virus bei Kühen nachgewiesen wurde. Der erste Fall einer Ansteckung über den Kontakt mit Milchkühen war im April in einem Milchviehbetrieb in Texas bekannt geworden.