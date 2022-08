Mehr Ekzeme seit Corona : „Falsche Schlussfolgerung“ – Experte räumt Gerüchte über Desinfektionsmittel ab

Düsseldorf Seit Ausbruch der Pandemie klagen immer mehr Menschen über Ekzeme an den Händen. Doch Schuld ist nicht das Desinfektionsmittel, es gibt einen anderen Auslöser. Ein Fachmann erklärt.

„Bitte Händewaschen!“ Dieser Slogan lässt die Erinnerungen an das Jahr 2020 wach werden, in dem sich das Coronavirus erstmals in rasantem Tempo in Deutschland und überall auf der Welt ausbreitete. Die Zahl der Fälle stieg an, es gab weder Impfung noch Masken und auch die Desinfektionsmittel waren aufgrund von Lieferschwierigkeiten knapp. So waren zu diesem Zeitpunkt die einzigen Mittel, sich vor der Übertragung des Virus zu schützen, Abstand halten sowie ein ausgiebiges und häufiges Händewaschen. Auf Instagram häuften sich Anleitungen und Appelle in den Feeds, für Kinder wurden sogar Songs geschrieben, die das Händewaschen anpriesen.