Suizidpräventionsgesetz gefordert Experten fordern mehr Geld und konkrete Maßnahmen für Suizidprävention

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen bieten etwa die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0 111, das Info-Telefon Depression unter 0800 3344533 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website.





Viele Menschen in seelischen Krisen suchen Unterstützung online und in Beratungsstellen. Viele Hilfsangebote sind aber schon jetzt überlastet - und es drohen weitere Einsparungen.