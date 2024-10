Medizinnobelpreis an zwei US-Forscher Winzige Moleküle mit gewaltiger Bedeutung

Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2024 geht an die US-amerikanischen Forscher Victor Ambros und Gary Ruvkun. Sie würden für ihre Verdienste um die Entdeckung von microRNA und Genregulation gewürdigt, teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Dies animiert uns zu einer Zeitreise zurück ins Jahr 1993. Damals machten Ambros und Ruvkun eine Beobachtung in einem Kontext, der manchen an längst vergessene Gymnasialklausuren erinnert.