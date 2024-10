Nicht nur für Diabetiker Mit Zuckerkontrolle zum Idealgewicht?

Neuer Ernährungstrend oder überbewerteter Hype? In sozialen Medien werben Influencer wie Jessie Inchauspé für das Blutzucker-Tracking und versprechen ein rundum besseres Wohlbefinden und Gesundheit. Was ist dran an dieser Methode? Und ist die Idee dahinter wirklich neu?

03.10.2024 , 16:20 Uhr

Die Kontrolle des Blutzuckers kann helfen, das eigene Gewicht unter Kontrolle zu halten. Foto: Getty Images/iStockphoto/istock

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen