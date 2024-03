Die Saison beginnt Zeckenimpfung – wo und für wen sie sinnvoll ist

Das höchste Risiko, sich hierzulande über einen Zeckenbiss mit FSME zu infizieren, ist im süddeutschen Raum gegeben. Schon lange zählen Bayern, Baden-Württemberg und Südhessen zu den Risikogebieten. Auch das südöstliche Thüringen und Sachsen reihen sich ein. Doch breiten sich die FSME-übertragenen Zecken immer weiter aus. Schon seit einigen Jahren beobachten Experten wie Gerhard Dobler, Leiter des Deutschen Konsiliarlabors für FSME auch einzelne Fälle in NRW. Hier führt das RKI aktuell den Städtekreis Solingen in der Liste der Risikogebiete. Einzelne Risikogebiete befinden sich auch in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sowie in Brandenburg.