Hausmittel und Drogerieprodukte : Backpulver oder Bleaching-Streifen – was macht die Zähne weiß?

Backpulver oder Bleaching-Streifen – was macht die Zähne weiß?

Düsseldorf Zähne verfärben sich mit den Jahren. Wie werden sie wieder weiß? Hier kommt der Überblick – von Hausmitteln wie Erdbeerpüree und Backpulver bis zur Profi-Behandlung.

Was bringen Hausmittel bei gelben Zähnen?

Mit Salz, Zitronensaft oder Backpulver putzen, Öl im Mund ziehen lassen oder Salbeiblätter über die Zähne reiben - in Internetforen und Youtube-Videos kursieren zahlreiche Tipps für weißere Zähne.

Doch bringen sie wirklich den erhofften Nutzen? Nur einige davon und nur bedingt. Viele schaden sogar, sagt Prof. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). So hat Backpulver zwar einen leicht aufhellenden Effekt. Aber viele übertreiben dabei und schädigen den Zahnschmelz durch Abrieb. „Und was weg ist, ist weg.“

Von säurehaltigen Mitteln wie Zitronen oder pürierten Erdbeeren rät der Zahnarzt dringend ab: „Damit macht man sich relativ schnell die Zähne kaputt.“ Denn die Säure greift den Zahnschmelz direkt an. Dazu kommt der Fruchtzucker, der von Kariesbakterien zu Säure verstoffwechselt wird, die dann ebenfalls den Zahnschmelz zerstören kann, warnt Benz.

Helfen Mittel wie Bleaching-Streifen oder aufhellende Zahncremes aus Apotheke oder Drogerie?

In Produkten wie diesen steckt Wasserstoffperoxid, das die Zähne bleicht. Wichtig zu wissen: Die EU-Kosmetikverordnung erlaubt bei solchen freiverkäuflichen Mitteln nur eine Konzentration bis 0,1 Prozent.

Wichtig bei Bleaching-Produkten: Man sollte sie so verwenden, wie der Hersteller es auf der Verpackung angibt. Durch die geringe Konzentration an Wasserstoffperoxid ist zwar nicht direkt ein Schaden an den Zähnen zu erwarten, sagt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative Pro Dente. Verwendet man das Produkt aber länger als angegeben, kann das schon anders sein.