Jede zweite Erkrankung vermeidbar : Was gegen Nierensteine hilft

Düsseldorf Rund 1,2 Millionen Deutsche werden jedes Jahr wegen Nierensteinen behandelt. Dabei wäre laut Studien jeder zweite Stein durch einfache Maßnahmen vermeidbar.

Was früher vorwiegend als Männerleiden bekannt war, trifft inzwischen Frauen fast gleichermaßen, sagt Knoll. Die Zahl der Neuerkrankungen hat sich laut Knoll in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Am häufigsten finden Mediziner dabei Kalziumoxalsteine. Sie machen laut der Experten einen Anteil von 75 bis 80 Prozent aus. Zehn Prozent der Steine sind sogenannte Harnsäuresteine. Daneben können Steine aus Substanzen wie Struvit, Zystin oder Kalziumphosphat bestehen, sagt Jon Chim Bai-Habelski, Oecotrophologin und Ernährungsberaterin im Urologischen Zentrum Bonn. Oft machen sich ab Mitte vierzig die „Sünden“ vorangegangener Lebensjahre in Form solcher Harnsteinen bemerkbar.