Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) in Berlin wird in Deutschland auf 100.000 Einwohner nur etwa eine Hepatitis-A-Erkrankung gemeldet. Im Norden und Süden Spaniens kommt das hochansteckende Virus, das die so genannte Reisegelbsucht auslösen kann, auf der iberischen Halbinsel am häufigsten vor. Im Baskenland und Andalusien hat man ein 8-10-fach erhöhtes Risiko, sich mit dem Erreger der infektiösen Leberentzündung anzustecken, als in Deutschland. Nur in den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla ist der gefährliche Krankheitskeim noch stärker verbreitet.