Fahrtauglichkeit: Wann Sie zu krank zum Autofahren sind

Düsseldorf Sich mit Alkohol hinters Steuer zu setzen, kann den Führerschein kosten. Doch auch viele Krankheiten können dafür sorgen, dass man nicht mehr hinters Steuer darf. Welche sind das und was passiert, wenn man es trotzdem macht?

Tanja Walter (wat) schreibt im Ressort Gut leben. Sie ist Expertin für Themen rund um Gesundheit, Medizin und Psychologie und daneben in der Region mit offenen Ohren unterwegs.

Wer seinen Führerschein machen will, muss angeben, ob er unter chronischen Erkrankungen leidet. Nicht ohne Grund, denn sie können im Verkehr zur Gefahr werden. Hat man den Führerschein jedoch einmal in der Tasche, fragt so schnell niemand mehr danach. Dabei können auch später entstehende Leiden dazu führen, dass man fahruntauglich ist. Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder ein Schlaganfall gehören dazu, aber auch Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen, Epilepsie und Asthma, Gleichgewichtsstörungen oder psychische Erkrankungen wie akute Psychosen.