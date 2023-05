Abnehmen mit Medikament Hype um Abnehm-Spritze – Novo beschränkt Zugang für Neupatienten in USA

Das Unternehmen kämpft aufgrund der überwältigenden Nachfrage mit Lieferengpässen und hat deshalb massiv in den Ausbau seines Angebots investiert. „Wir können nicht für eine ständig wachsende Nachfrage sorgen, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir die Kontinuität der Versorgung für die Patienten, die mit der Behandlung begonnen haben, sicherstellen“, sagte Vorstandschef Lars Fruergaard Jorgensen am Donnerstag. Um die Versorgung weiter zu gewährleisten, werde die Lieferung der niedrigeren Wegovy-Starterdosen in den USA für „einige Monate“ um etwa 50 Prozent gekürzt.