Sport, Abnehmspritze oder Streaming Welcher Weg führt zum Idealgewicht?

Wie zufrieden sind die Deutschen mit ihrem Gewicht? Und was wären sie bereit, dafür zu tun oder aufzugeben? Die Online-Arztpraxis Zava kommt in einer aktuellen Studie zu überraschenden Ergebnissen. Was Dating-Apps, Netflix und die Abnehmspritzen damit zu tun haben.

29.05.2024 , 17:15 Uhr

Viele Menschen sind mit ihrem Gewicht nicht zufrieden. Foto: dpa/Armin Weigel

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen